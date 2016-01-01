وزارة الخارجية تدخل على الخط في قضية الملاكم حسن سعادة
بواسطة 41 دقيقة مضت
اخبارنا المغربية :
دخلت وزارة الخارجية المغربية على الخط في قضية الملاكم المغربي حسن سعادة، حيث تنتظر محاكمته من قبل المحكمة الفدرالية البرازيلية على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بعاملتي نظافة في غرفته بالقرية الأولمبية، خلال فعاليات دورة "ريو" الأخيرة.
و كشفت يومية "الصباح" أن المسؤولين المغاربة راسلوا الجهات المختصة البرازيلية قصد الترخيص للملاكم المغربي من أجل العودة إلى المغرب.
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