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الصين تعين أول سفير لها إلى المريخ

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 31 دقيقة مضت
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الصين تعين أول سفير لها إلى المريخ الصين تعين أول سفير لها إلى المريخ

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء أنه تم تعيين لاعب كرة السلة السابق ياو مينج أحد أوائل "سفراء المريخ" بالنسبة للصين.

وقد تم اختيار مينج (36 عاماً) بالإضافة إلى مدربة فريق كرة الطائرة النسائية الصيني لانج بينج والملحن تان دون و فريق "تي اف بويز" الغنائي لحمل العلم من أجل برنامج المريخ الطموح للبلاد.

ومن المتوقع أن تحمل المهمة، التي تم الإعلان عنها مطلع هذا العام، مسباراً يعمل بالطاقة الشمسية إلى سطح الكوكب الأحمر عام 2020 للبحث عن المياه.

يشار إلى أن الصين لديها برنامج فضائي طموح يستخدمه حكام البلاد، لكسب دعم الشعب لهم وتعزيز المكانة الدولية للصين.

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