الرئيسية | رياضة | رياضات أخرى | الصربي سافيتش بريدراغ مدربا لشباب الريف الحسيمي

الصربي سافيتش بريدراغ مدربا لشباب الريف الحسيمي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 59 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الصربي سافيتش بريدراغ مدربا لشباب الريف الحسيمي الصربي سافيتش بريدراغ مدربا لشباب الريف الحسيمي

 أعلن شباب الريف الحسيمي لكرة السلة اليوم الثلاثاء أنه تعاقد رسميا مع المدرب الصربي سافيتش بريدراغ.

وأوضح بلاغ للنادي أن فريق شباب الريف الحسيمي لكرة السلة تعاقد مع المدرب الصربي سافيتش بريدراغ لموسم واحد قابل للتجديد.

وأكد المصدر أن فريق شباب الريف الحسيمي " يعول على تجربة المدرب الصربي ، خصوصا و أن الفريق سيمثل كرة السلة المغربية في المحافل الإفريقية ، و كذا المنافسة على لقب البطولة الوطنية و كأس العرش ".

وأشار المصدر الى ان المدرب الجديد للفريق الحسيمي " يعد من بين أبز المدربين الذين قدموا الإضافة بالبطولة الوطنية المغربية، حيث حقق رفقة فريق الجمعية السلاوية الازدواجية موسم 2009-2010 ". 

و قد سبق للإطار الصربي أن درب كذلك فريق الفتح الرياضي، كما درب أحد الفرق الصينية و بعدها عاد إلى البطولة الوطنية لقيادة فريق المولودية الوجدية الموسم الماضي و احتل رفقته المرتبة الثالثة. 

مجموع المشاهدات: 158 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)