الصربي سافيتش بريدراغ مدربا لشباب الريف الحسيمي

أعلن شباب الريف الحسيمي لكرة السلة اليوم الثلاثاء أنه تعاقد رسميا مع المدرب الصربي سافيتش بريدراغ.



وأوضح بلاغ للنادي أن فريق شباب الريف الحسيمي لكرة السلة تعاقد مع المدرب الصربي سافيتش بريدراغ لموسم واحد قابل للتجديد.



وأكد المصدر أن فريق شباب الريف الحسيمي " يعول على تجربة المدرب الصربي ، خصوصا و أن الفريق سيمثل كرة السلة المغربية في المحافل الإفريقية ، و كذا المنافسة على لقب البطولة الوطنية و كأس العرش ".



وأشار المصدر الى ان المدرب الجديد للفريق الحسيمي " يعد من بين أبز المدربين الذين قدموا الإضافة بالبطولة الوطنية المغربية، حيث حقق رفقة فريق الجمعية السلاوية الازدواجية موسم 2009-2010 ".



و قد سبق للإطار الصربي أن درب كذلك فريق الفتح الرياضي، كما درب أحد الفرق الصينية و بعدها عاد إلى البطولة الوطنية لقيادة فريق المولودية الوجدية الموسم الماضي و احتل رفقته المرتبة الثالثة.