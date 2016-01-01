المغرب لن يشارك في بطولة العالم للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية، والرشاقة البدنية والهيب هوب والأساليب المماثلة، أنها لن تتمكن من المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في فيينا بالنمسا من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، وذلك لأسباب مالية. وأرجعت الجامعة، في بلاغ لها، الأسباب التي دفعتها لعدم المشاركة في بطولة العالم ، إلى "أزمة الديون التي تعرفها الجامعة وتوصلها فقط بنصف مبلغ منحة وزارة الشباب والرياضة، الشيء الذي وضع الجامعة في موقف مالي جد صعب ومحرج أمام الدائنين ومقدمي الإعانات".



وأضاف البلاغ أنه "رغم عدم وجود أي تمويل، فإن الجامعة قامت بتنظيم أنشطتها كما هو مخطط لها حسب البرنامج الوطني بانتظام منذ 1 أكتوبر 2015 " .



وأشار إلى أن المغرب الذي كان قد فاز بميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في بطولة العالم عام 2015 في جزر المارتينيك، "كانت لديه حظوظ كبيرة للحصول على ميداليات هذا العام في النمسا".



وأوضح المصدر ذاته أن "الجامعة، وبالرغم من كل المصاعب والموارد المالية المحدودة جدا، تفي دائما بالتزاماتها المتعاقدة عليها، وتتشرف برفع راية المغرب بكل اعتزاز وفخر في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية التي شاركت فيها، لكنها الآن مرغمة وبكل أسف على سحب مشاركة المنتخب الوطني من بطولة العالم".