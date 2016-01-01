وفاة لاعبة كرة سلة مغربية بفرنسا في حادث سير مأساوي
أخبارنا المغربية - مروان بنصالح
توفيت شابة مغربية، أول أمس السبت، اثر حادث سير مفجع ضواحي بلدة سان لوي بفرنسا .
و ذكرت الصحافة الفرنسية، أن مريم كرامب البالغة من العمر 17 سنة، كانت على متن حافلة صغيرة تقل لاعبات كرة السلة للإناث.
و حسب ذات المصدر، فان خروج الحافلة عن الطريق و قوة الاصطدام ، أدى الى خروج جسد الشابة المغربية من الحافلة و إصابة 9 أشخاص آخرين.
و باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات و أسباب هذا الحادث المأساوي.
أكنوش يقصف العائلة البرلمانية : درية عندها 21 عام داخلة للبرلمان مع باباها وأمها بحال ايلى داخلين لحديقة الحيوان
أخبارنا المغربية - مروان بنصالح تعليقا على تواجد آل لمحرشي المثير للجدل في مجلسي النواب والمستشارين ممثلا بالأب والام والبنت ، خرج عبد اللطيف أكنوش الباحث ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟