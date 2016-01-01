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وفاة لاعبة كرة سلة مغربية بفرنسا في حادث سير مأساوي

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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وفاة لاعبة كرة سلة مغربية بفرنسا في حادث سير مأساوي وفاة لاعبة كرة سلة مغربية بفرنسا في حادث سير مأساوي

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

توفيت شابة مغربية، أول أمس السبت، اثر حادث سير مفجع  ضواحي بلدة سان لوي بفرنسا .

و ذكرت الصحافة الفرنسية، أن مريم كرامب البالغة من العمر 17 سنة، كانت على متن حافلة صغيرة  تقل لاعبات كرة السلة للإناث.

و حسب ذات المصدر، فان خروج الحافلة عن الطريق و قوة الاصطدام ، أدى الى خروج جسد الشابة المغربية من الحافلة و إصابة 9 أشخاص آخرين.

و باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات و أسباب هذا الحادث المأساوي. 

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