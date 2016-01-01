بعد أن شردتهما البحرين .. عداءان مغربيان يعتصمان أمام سفارة البحرين و يعرضان أوسمة ملكية للبيع
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
بعد أزيد من 15 سنة من التضحية و العطاءات والانجازات التي حققاها بألوان المنتخب البحريني لألعاب القوى ، أضحى العداءان المغربيان عبد الحق الكرش ( عبد الحق القرشي زكريا ) و مصطفى رياض في وضع إجتماعي صعب و خطير ، بلا راتب شهري و لا جواز سفر ، و ممنوعان من المشاركة في أي مسابقة كانت .
العداءان المغربيين البحرينيين وجها أصابع الاتهام مباشرة إلى كل من الدولي المغربي السابق خالد بولامي الذي يشغل حاليا منصب المدير التقني المنتخب البحرين لألعاب القوى ، و نائب رئيس الاتحاد البحريني للعبة ، اللذين يقومان بحسب العدائين بمجموعة من الخروقات و التجاوزات الخطيرة ، في وقت منحهما ملك البلاد وسامين ملكين عربون ما قدماه من إنجازات عالمية وقارية ، ساهمت في إشعاع اسم البلاد دوليا ، علاوة على منحهما جواز سفر بحريني رسمي ، قبل ان يتدخل بولامي و رئيس الاتحاد ليجرداهما من كل شيء ، حتى الراتب الذي كانا يتقاضيانه عن خدمتهما العسكرية تم توقيفه منذ سنوات لأسباب لا يعلمها إلا بولامي .
لأجل كل ذلك ، وبعد طول انتظار ، قرر العدائين البحرينيين خوض وقفة احتجاجية أمام سفارة البحرين بالرباط ، مؤازرين بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ، و عدد من الفعاليات الحقوقية ، على أن يسلك القرشي و رياض أشكالا نضالية أقوى و أخطر في حال ما لم تستجب البحرين لمطالبهما المشروعة ، حيث من المحتمل أن يدخل العدائين في إضراب عن الطعام أمام مقر السفارة المذكور ، و عرض أوسمتهما للبيع في مزاد علني .
و من أجل تقريب زوارنا من أطوار هذه القضية ، موقع " أخبارنا المغربية " كان قد أنجز حوارا مع العدائين البحرينيين ، من أصول مغربية ، نعيد نشره مرة ثانية ، حتى تتضح الصورة لمن يهمه الامر ( الفيديو ) :
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