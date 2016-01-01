مفاجأة .. المغربي يونس العيناوي يعود للميادين من جديد

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

في سن الـ 45 ، قرر البطل المغربي يونس العيناوي العودة إلى الملاعب بعد تلقيه بطاقة دعوة من منظمي دوري دولي بتونس.

و قالت مصادر اعلامية، أن العيناوي سيلعب اليوم الأربعاء أمام الفرنسي ألكسيس موسيالك المصنف 583 عالميا ، كما سيشارك في الزوجي رفقة القطري جابر محمد علي المطوع.

و فاز العيناوي بخمس بطولات لرابطة لاعبي التنس المحترفين و تصدر التصنيف العالمي للتنس مرة وحيدة في مسيرته الرياضية سنة 2002 بعد فوزه ببطولة قطر المفتوحة.