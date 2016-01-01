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بطولة إفريقيا للأندية البطلة : فريق وداد السمارة يتأهل إلى نصف النهاية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
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بطولة إفريقيا للأندية البطلة : فريق وداد السمارة يتأهل إلى نصف النهاية

تأهل فريق وداد السمارة ، اليوم الخميس، إلى دور نصف نهاية الدورة ال38 لبطولة إفريقيا للأندية البطلة في كرة اليد، التي تحتضنها مدينة واغادوغو ببوركينافاسو من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وبلغ فريق وداد السمارة المربع الذهبي بعد تفوقه على فريق كايمان (الكونغو- برازافيل) بحصة 28-26.

ويعد هذا الفوز الخامس للفريق المغربي منذ بداية المنافسة القارية مقابل هزيمة واحدة وكانت أمام فريق الزمالك المصري، أحد المرشحين لإحراز اللقب.

ويواجه فريق وداد السمارة في نصف النهاية ،غدا الجمعة، ممثل مصر الثاني في البطولة، النادي الأهلي.

وعبرت كل فعاليات النادي المغربي من لاعبين ومسؤولين عن الارتياح عقب بلوغ نصف نهاية، وعن استعدادها الكامل لمواجهة النادي الأهلي مصر بكل جدية وثقة في النفس.

وسيمثل الفريق الفائز بلقب الدورة ال38 لبطولة إفريقيا للأندية البطلة القارة الإفريقية في بطولة العالم المقررة في قطر.

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