فيلبس تزوج سرا ملكة جمال كاليفورنيا قبل أولمبياد ريو

أظهرت سجلات قضائية نشرت الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول، أن بطل السباحة الأولمبي الأمريكي مايكل فيلبس، تزوج سرا بملكة جمال كاليفورنيا السابقة نيكول جونسون قبل أسابيع من أولمبياد ريو.

وذكرت صحيفة "أريزونا ريبابلك" مستشهدة بوثيقة زواج نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن فيلبس وجونسون وكلاهما يبلغ من العمر 31 عاما، عقدا قرانهما في الثالث عشر من يونيو/حزيران الماضي بولاية أريزونا لكنهما لم يعلنا الزواج.

وكان فيلبس قد أعلن خطبته على جونسون في فبراير/شباط 2015.

وبحسب الصحيفة فقد نشرت جونسون المنافسة السابقة على لقب ملكة جمال أمريكا، صورة على موقع انستغرام لها مع فيلبس وابنهما بومر البالغ من العمر عدة أشهر بملابس غير رسمية يوم الزواج. وكتبت على الصورة "إنها ليلة لا تنسى مع أسرتي الصغيرة".

وبعد ذلك بفترة قصيرة، نافس فيلبس في أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية الثالثة والعشرين على مدار مسيرته. وأعلن فيلبس وهو اللاعب الأكثر تتويجا بالميداليات في تاريخ الأولمبياد، أن الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو هي الأخيرة في مسيرته الحافلة.