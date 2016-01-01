قرار الحكام يحرم المغربي أشرف أوشن من لقب بطولة العالم للكاراطي
أخبارنا المغربية - مروان بنصالح
فشل البطل المغربي أشرف أوشن في الفوز بلقب بطولة العالم للكاراطي في وزن أكثر من81 كلغ، ضمن منافسات النسخة 23 التي تحتضنها حاليا مدينة لينز النمساوية .
و اكتفى أوشن بالميدالية الفضية عقب الخسارة اليوم السبت من البطل الإيراني القوي ساجاد غانجزاده في النزال النهائي.
و انتهت نتيجة المواجهة بالتعادل (3-3)، لكن قرار الحكام منح الفوز بالإجماع لصالح البطل الإيراني .
و رغم الخسارة يعتبر انجاز أوشن سابقة في تاريخ الرياضة المغربية ، علما أنه فاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشبان التي احتضنتها اندونيسيا شهر نوفمبر من السنة المنصرمة .
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