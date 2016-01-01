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تعيين المغربي " محمد الحباري " نائبا لرئيس الجامعة الدولية للهابكيدو

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تعيين المغربي " محمد الحباري " نائبا لرئيس الجامعة الدولية للهابكيدو تعيين المغربي " محمد الحباري " نائبا لرئيس الجامعة الدولية للهابكيدو

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس الاثنين بكوريا الجنوبية ، تم تعيين الأستاذ المغربي محمد الحباري ، مدير أكاديمية فنون الحرب بالصخيرات ، نائبا أولا لرئيس الجامعة الدولية لرياضة الهابكيدو بجميع أساليبه ، فيما تم تعيين التركي شكري كنطاس " رئيس للجامعة الدولية .

و يأتي هذا التكليف الذي حظي به المغربي محمد الحباري ، بالنظر للمجهودات الجبارة التي بذلها ولازال في هذا الصنف الرياضي ، حيث كان له فضل كبير في نشر هذه الرياضة عبر ربوع المملكة المغربية ، و تتلمذ على يديه أبطال كبار في هذا المجال .

 

يذكر أن الأستاذ محمد الحباري حاصل على الحزام الأسود درجة 7 ، يعتبر أول حكم مغربي ينال الشارة الدولية .

 

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