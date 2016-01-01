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البطل العالمي بدر هاري يدعو الملك محمد السادس لحضور نزاله الأخير

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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البطل العالمي بدر هاري يدعو الملك محمد السادس لحضور نزاله الأخير

أخبارنا المغربية 

توصل الملك محمد السادس بدعوة خاصة من طرف البطل المغربي والعالمي في رياضة  « الكيك بوكسينغ  كي وان » بدر هاري، لحضور نزاله الأخير ضد الهولندي « ريكو فيرهوفن » وذلك برسم منافسات غلوري كوليزيون في 10 دجنبر 2016 الجاري بألمانيا.

و قال بدر هاري خلال ندوة صحفية أتمنى أن يحضر النزال الذي سيكون في العاشر من دجنبر و أضاف أن الملك  يقوم بمجهودات كبيرة من خلال جولاته في القارة الإفريقية إذ يسدي خدمات كبيرة للقارة الإفريقية.

هذا وقد استغل بدر هاري الندوة الصحفية من أجل رفع حدة الحرب الكلامية بينه وبين غريمه الهولندي وذلك أزيد من شهر على النزال المرتقب .

 

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