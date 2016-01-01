بالصور : المغرب أول بلد عربي و إفريقي ينضم للاتحاد الدولي للسيارات العتيقة
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
بعد المجهودات الجبارة التي بذلتها الجامعة الملكية للسيارات العتيقة التي يرأسها السيد الصغير زينون ، تمكن المغرب من ضمان عضويته بالاتحاد الدولي لهذا الصنف الرياضي ، و ذلك في معرض مشاركة وفد مغربي ضم إلى جانب رئيس الجامعة كل من السيد رفيق الحلو و السيد عبد المجيد العلوي ، في الانتخابات التي ستفرز الرئيس الاتحاد الدولي بباريس الفرنسية ، المرتقبة نهاية هذا الاسبوع .
هذا و قد أشاد المنظمون بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الجامعة المغربية طوال المدة الماضية ، عبر مناسبات مختلفة وطنية و دولية، حيث وقع الاختيار على المغرب من أجل تنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للعبة دورة 2018 .
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