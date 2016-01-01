تتويج الجامعة الملكية المغربية للملاكمة كأحسن اتحاد عربي في هذه الرياضة

توجت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة كأحسن اتحاد عربي في هذه الرياضة من طرف مؤسسة "عرب بيست"، التي تتوج أحسن الشخصيات العربية في مختلف الميادين.



وذكر بلاغ للجامعة أن هذا التتويج من طرف مؤسسة "عرب بيست"، التي يوجد مقرها بالدوحة، جاء أمام عدد من الاتحادات العربية للفن النبيل، بفضل "النتائج التي حققها رياضيو الجامعة الملكية المغربية للملاكمة".



وأشار البلاغ إلى أن هذا التتويج جاء كذلك نتيجة "للنجاح الكبير الذي عرفته النسخة الأولى للبطولة العربية للشباب للملاكمة" التي أقيمت في شهر ماي الماضي بقاعة بوعنان بالرباط. وفاز المنتخب المغربي في هذه المنافسة المخصصة للملاكمين أقل من 19 سنة، حيث أحرز الملاكمون المغاربة 10 ميداليات (5 ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية).



وأحرز الميداليات الذهبية للمغرب كل من طارق عبيدي في وزن (46-49 كلغ) واسماعيل بودرار (56 كلغ)، والمهدي زريدي (60 كلغ)، ويونس باعلا (81 كلغ)، ومهدي بوروس (91 كلغ).



واحتل المنتخب المصري المركز الثاني في هذه الدورة، بإحرازه لعشر ميداليات ( ثلاث ذهبيات وواحدة فضية وست ميداليات برونزية)، فيما جاء المنتخب التونسي ثالثا برصيد ثماني ميداليات (ذهبيتان وخمس فضيات وواحدة برونزية).



وتنافست خلال هذه البطولة منتخبات المغرب وقطر والامارات المتحدة العربية، وفلسطين ومصر وتونس.