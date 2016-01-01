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هذه هي كلفة نقل النزال الأخير للبطل العلامي بدر هاري على القنوات الوطنية

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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هذه هي كلفة نقل النزال الأخير للبطل العلامي بدر هاري على القنوات الوطنية

أخبارنا المغربية 

اشترط منظمو نزال البطل المغربي بدر هاري، يوم عاشر دجنبر في ألمانيا، مبلغ 80 ألف أورو على مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للسماح ببث المواجهة على قناة "الرياضية".

و قالت يومية الصباح، أن المنظمين تمسكوا بالحصول على المبلغ المذكور كاملا قبل توقيع عقد حقوق النقل التلفزيوني.

و في سياق متصل، أعرب بطل الكيك بوكسينج العالمي المغربي بدر هاري، عن ثقته في الفوز على منافسه الهولندي ريكو فيرهوفين في المواجهة التي ستجمعهما يوم 10 ديسمبر الجاري في ألمانيا.

وسيحصل هاري في حالة فوزه بالمباراة ضد ريكو فيرهوفين على جائزة قيمتها نحو 900 ألف دولار، وكان يأمل أن تقام في مراكش، غير أن الظروف لم تساعده في ظل إصرار الشركات المعلنة التي ستدعم النزال ماليا على خوضه بإحدى المدن الألمانية.

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