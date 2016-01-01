بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة : الجمعية السلاوية يفوز على ريكرياتيفو الأنغولي

فاز فريق الجمعية السلاوية لكرة السلة ذكورا على نادي ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي بحصة 84 مقابل 83 ، برسم الدور الأول من بطولة إفريقيا للأندية البطلة ، التي انطلقت منافساتها اليوم الأربعاء بالقاهرة (المجموعة الثانية).



وعن المجموعة ذاتها ، تغلب فريق المجمع البترولي الجزائري في مباراة الافتتاح على فريق سيتي ويلارز الأوغندي بحصة 77 مقابل 69.



وتضم المجموعة الثانية، فضلا عن الجمعية السلاوية، أندية ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي والمجمع البترولي الجزائري وبيك الكاميروني وسيتي ويلارز البترولي الأوغندي وكاستيمز النيجيري.



وتتشكل المجموعة الأولى من أندية الأهلي المصري وأول أغسطس الأنغولي والإفريقي التونسي ومانتو الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وأسبيرو بطل الرأس الأخضر.



-- في مايلي نتائج اليوم الأول (المجموعة الثانية):



ريكرياتيفو دو ليبولو (أنغولا)...... جمعية سلا (المغرب)... 83-84.



سيتي ويلارز (أوغندا) ............ المجمع البترولي (الجزائر) ..69-77.