بوطبسيل يحمل خبرا سارا للمغاربة بخصوص المقابلة الأخيرة في مشوار العالمي بدر هاري
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
في تصريح خص به موقع " أخبارنا المغربية " ، أكد السيد حسن بوطبسيل مدير قناة الرياضية ، أن مجهودات جبارة انطلقت منذ شهر يونيو الماضي ، تكللت بتمكين عموم الشعب المغربي من متابعة المقابلة الأخيرة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ بدر هاري ، و الذي سيواجه الهولندي ريكو فيرهوفن .
بوطبسيل عبر عن سعادته الكبيرة وهو يزف هذا الخبر السار ، خاصة أن العالمي بدر هاري يحظى باهتمام كبير و حب و احترام لدى جميع المغاربة ، وهي المقابلة التي ستستأثر باهتمام إعلامي كبير عبر العالم .
هذا وسيكون المشاهد المغربي على موعد مع النقل المباشرة لهذه المقابلة الحاسمة ، يوم غد السبت ، بداية من الساعة التاسعة مساءا بتوقيت غرينتش ، مباشرة من ألمانيا ، فقط على الرياضية المغربية .
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