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الاصابة تحرم البطل المغربي بدر هاري من الفوز في "نزال القرن"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الاصابة تحرم البطل المغربي بدر هاري من الفوز في "نزال القرن" الاصابة تحرم البطل المغربي بدر هاري من الفوز في "نزال القرن"

أخبارنا المغربية :

انهزم البطل المغربي في رياضة " الكاي وان " ، بدر هاري،  أمام منافسه  الهولندي ريكو فيرهوفن ، ليلة اليوم السبت ، بمدينة أوبرهاوزن الالمانية .

و توقفت المباراة في الجولة الثانية بعد انسحاب هاري بسبب تعرضه للاصابة على مستوى يده ، ليحرم من الفوز بنزال القرن كما أطلقت عليه الصحافة العالمية .

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