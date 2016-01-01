الاصابة تحرم البطل المغربي بدر هاري من الفوز في "نزال القرن"
أخبارنا المغربية :
انهزم البطل المغربي في رياضة " الكاي وان " ، بدر هاري، أمام منافسه الهولندي ريكو فيرهوفن ، ليلة اليوم السبت ، بمدينة أوبرهاوزن الالمانية .
و توقفت المباراة في الجولة الثانية بعد انسحاب هاري بسبب تعرضه للاصابة على مستوى يده ، ليحرم من الفوز بنزال القرن كما أطلقت عليه الصحافة العالمية .
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