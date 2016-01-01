البطل المغربي بدر هاري يرفض الهزيمة و هذا ما أعلنه بعد نزال الليلة

أخبارنا المغربية :

هنأ البطل المغربي في رياضة الكيغ بوكسينغ و الكاي وان، بدر هاري، خصمه الهولندي ريكو بالانتصار ، مؤكدا في كلمة أمام الجماهير بعد نزال ليلة السبت بمدينة أوبرهاوزن ، أنه لن يرضى بالهزيمة بهذه الطريقة .

و صرح هاري أنه مستعد لخوض آخر مع خصمه الهولندي في موعد لاحق من أجل تأكيد جدارته كبطل عالمي في هذه المنافسة .

و توقفت المباراة في الجولة الثانية بعد انسحاب البطل المغربي بسبب تعرضه للاصابة على مستوى يده ، ليحرم من الفوز بنزال القرن كما أطلقت عليه الصحافة العالمية .