البطل المغربي بدر هاري يرفض الهزيمة و هذا ما أعلنه بعد نزال الليلة
أخبارنا المغربية :
هنأ البطل المغربي في رياضة الكيغ بوكسينغ و الكاي وان، بدر هاري، خصمه الهولندي ريكو بالانتصار ، مؤكدا في كلمة أمام الجماهير بعد نزال ليلة السبت بمدينة أوبرهاوزن ، أنه لن يرضى بالهزيمة بهذه الطريقة .
و صرح هاري أنه مستعد لخوض آخر مع خصمه الهولندي في موعد لاحق من أجل تأكيد جدارته كبطل عالمي في هذه المنافسة .
و توقفت المباراة في الجولة الثانية بعد انسحاب البطل المغربي بسبب تعرضه للاصابة على مستوى يده ، ليحرم من الفوز بنزال القرن كما أطلقت عليه الصحافة العالمية .
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