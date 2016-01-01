الهولندي ريكو يخرج بتصريح مثير : كسر ذراع بدر هاري كان ضمن خطتي (فيديو)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

في تصريح مثير للملاكم الهولندي ريكو فيرهوفن ، كشف الأخير أنه لم يستغرق وقتا طويلا لكسر ذراع البطل العالمي بدر هاري، في نزال القرن الذي جمع بينهما بمدينة أوبرهاوزن ، ليلة السبت الاخير.

و تحدث ريكو في تصريح لقناة RTL ، عن الطريقة التي استطاع بها كسر ذراع بدر هاري، الذي خسر النزال بطريقة غير متوقعة ، مضيفا أن استهدافه لذراع البطل المغربي الايمن كان ضمن خطة اللعب.

و أوضح الملاكم الهولندي أن تعمد استهداف ذراع بدر هاري، كان بهدف تجريده من أقوى أسلحته وهو اللكمات بالذراع الأيمن، مبرزا أن 4 او 5 ضربات قوية وجهها إليه كانت إحدها السبب في كسر ذراع البطل المغربي.