"الرياضية" تحقق نسبة مشاهدة قياسية بسبب بدر هاري
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
وصل عدد متابعي نزال بدر هاري أمام منافسه الهولندي ريكو فيرهوفن، بقاعة كونيغ بيلزينير أرينا في مدينة أوبيرهاوسن الألمانية، إلى خمسة ملايين مشاهد على قناة الرياضية.
و اعتبرت جريدة الصباح ، أن هذا الرقم الأكبر بالنسبة إلى القناة المغربية في السنوات الخمس الأخيرة، متفوقا على مباراة المنتخبين المغربي والإيفواري، لحساب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.
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