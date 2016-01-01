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"الرياضية" تحقق نسبة مشاهدة قياسية بسبب بدر هاري

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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"الرياضية" تحقق نسبة مشاهدة قياسية بسبب بدر هاري "الرياضية" تحقق نسبة مشاهدة قياسية بسبب بدر هاري

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

وصل عدد متابعي نزال بدر هاري أمام منافسه الهولندي ريكو فيرهوفن، بقاعة كونيغ بيلزينير أرينا في مدينة أوبيرهاوسن الألمانية، إلى خمسة ملايين مشاهد على قناة الرياضية.

و اعتبرت جريدة الصباح ، أن هذا الرقم الأكبر بالنسبة إلى القناة المغربية في السنوات الخمس الأخيرة، متفوقا على مباراة المنتخبين المغربي والإيفواري، لحساب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

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