الرئيسية | رياضة | رياضات أخرى | هذا اخر ما قاله بدر هاري عن هزيمته وهذه رسالته لمحبيه

هذا اخر ما قاله بدر هاري عن هزيمته وهذه رسالته لمحبيه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا اخر ما قاله بدر هاري عن هزيمته وهذه رسالته لمحبيه

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

نشر البطل المغربي العالمي بدر هاري تدوينة بالانجليزية قبل قليل على حسابه الشخصي الفيسبوكي ، طمأن خلالها جمهورها عن حالته الصحية ، كما أكد لهم أنه كان يود أن يهديهم الفوز ، لكن الله شاء غير ذلك .

و قال هاري :" كان بودي أن أقدم لكم هذا النصر ..ولكن الله قد قرر عكس ذلك .. الحمد لله الجرح بيدي طفيف ، حان الوقت لتضميد الجراح ، الحياة علمتني أن الاختبار يجعلنا أقوى ".

وكان بدر هاري قد تعرض لكسر في يده خلال نزاله القوي أمام البطل الهولاندي .

 
مجموع المشاهدات: 3997 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)