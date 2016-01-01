هذا اخر ما قاله بدر هاري عن هزيمته وهذه رسالته لمحبيه

أخبارنا المغربية : جمال مايس

نشر البطل المغربي العالمي بدر هاري تدوينة بالانجليزية قبل قليل على حسابه الشخصي الفيسبوكي ، طمأن خلالها جمهورها عن حالته الصحية ، كما أكد لهم أنه كان يود أن يهديهم الفوز ، لكن الله شاء غير ذلك .

و قال هاري :" كان بودي أن أقدم لكم هذا النصر ..ولكن الله قد قرر عكس ذلك .. الحمد لله الجرح بيدي طفيف ، حان الوقت لتضميد الجراح ، الحياة علمتني أن الاختبار يجعلنا أقوى ".

وكان بدر هاري قد تعرض لكسر في يده خلال نزاله القوي أمام البطل الهولاندي .