هذا ما قرره القضاء البرازيلي اليوم في قضية الملاكم حسن سعادة
أخبارنا المغربية :
مثل الملاكم المغربي حسن سعادة ، يومه الخميس 15 دجنبر 2016، أمام محكمة ريو دي جانيرو التي تنظر في قضية اتهامه بالتحرش ومحاولة اغتصاب عاملتي نظافة برازيليتين خلال في الالعاب الأولمبية “ريو2016″، الصيف الماضي.
و قرر القاضي المكلف بمتابعة الملاكم المغربي ، تأجيل النطق بالحكم النهائي إلى موعد لاحق، دون تحديد موعد الجلسة المقبلة.
يذكر أن حسن سعادة، متابع في حالة سراح مؤقت من طرف المحكمة البرازيلية التي ألزمته بعدم مغادرة التراب البرازيلي، مما استوجب عليه المكوث في إحدى الشقق هناك منذ حدوث الواقعة.
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