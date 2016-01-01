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بالفيديو : المنتخب الوطني يتأهل لنصف نهاية كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية و الحداوي الإبن نجم فوق العادة

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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بالفيديو : المنتخب الوطني يتأهل لنصف نهاية كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية و الحداوي الإبن نجم فوق العادة

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في خطوة هامة وغير مسبوقة ، تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية ، مساء امس الخميس من ضمان تأهله لمقابلة نصف نهاية كأس إفريقيا ، التي تحتضن أطوارها مدينة لاغوس بنيجيريا إلى غاية 18 من الشهر الجاري ، وذلك عقب فوزه على حامل اللقب ، المنتخب الملغاشي " مدغشقر " بواقع هدفين لهدف يتيم ، سجلهما على التوالي كل من نسيم الحداوي و ياسين بنماما. 

منتخب الحداوي سيكون أمام تحد كبير يوم السبت المقبل ، بمواجهته لمنتخب البلد المنظم " نيجيريا " على أن يواجه منتخب السينغال ، المنتخب المصري ، في مواجهات حارقة جدا ، ستحسم هوية المنتخبات التي ستتأهل لنهائيات كأس العالم .

جدير بالذكر أن اللاعب نسيم الحداوي ، خلق الحدث بلاغوس ، بعد تتويجه مرتين بجائزة أحسن لاعب خلال المقابلتين الأخيرتين ، ومن المحتمل جدا ان يتوج بجائزة أحسن لاعب لهذه الدورة.

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