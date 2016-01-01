الرئيسية | رياضة | رياضات أخرى | والد البطل المغربي المهدي بناني في ذمة الله

والد البطل المغربي المهدي بناني في ذمة الله

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
والد البطل المغربي المهدي بناني في ذمة الله والد البطل المغربي المهدي بناني في ذمة الله

 أخبارنا المغربية

توفي اليوم السبت عبد الإله بناني ، والد المهدي بناني البطل المغربي في سباقات السيارات السياحية.

و كتب المهدي على صفحته على الفيس بوك "والدي في ذمة الله .. إن لله و إن إليه راجعون".

يذكر أن المرحوم يعد بطلا سابقا في سباق الدراجات النارية بالمغرب.".

مجموع المشاهدات: 3189 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)