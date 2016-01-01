والد البطل المغربي المهدي بناني في ذمة الله
أخبارنا المغربية
توفي اليوم السبت عبد الإله بناني ، والد المهدي بناني البطل المغربي في سباقات السيارات السياحية.
و كتب المهدي على صفحته على الفيس بوك "والدي في ذمة الله .. إن لله و إن إليه راجعون".
يذكر أن المرحوم يعد بطلا سابقا في سباق الدراجات النارية بالمغرب.".
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