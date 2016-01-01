بطولة العالم لكرة اليد: قطر تخرج ابطال اوروبا من الدور الثاني

قلب المنتخب القطري، وصيف 2015 ، الطاولة على نظيره الالماني، بطل أوروبا، وبلغ دور ربع نهاية بطولة العالم لكرة اليد بالفوز عليه 22-20، فيما توقف مشوار الدنمارك، بطلة اولمبياد ريو 2016، عند الدور الثاني بخسارتها الاحد امام المجر 25-27.



في المواجهة الاولى التي أقيمت بين بطلي اسيا واوروبا على ملعب "اكور اوتيل" في العاصمة الفرنسية باريس، بدا المنتخب الالماني في طريقه لتجديد الفوز على نظيره القطري وبلوغ دور ربع النهائي على حسابه بعدما كان متقدما عليه طيلة فترات المباراة.



إلا أن فريق المدرب الاسباني فاليرو ريفيرا لوبيز الذي خسر نهائي نسخة 2015 على أرضه أمام فرنسا، انتظر الوقت الحاسم لكي يقول كلمته ويخطف الفوز من من المنتخب الالماني الذي كان مرشحا للفوز بلقبه العالمي الاول منذ 2007 والرابع في تاريخه.



وكانت مواجهة الاحد اعادة للدور ربع النهائي من نسخة 2015 حين فاز المنتخب الخليجي على ارضه 26-24، إلا أنه عاد وخسر أمام منافسه الاوروبي في الدور ذاته من اولمبياد ريو 2016 (22-34).



وفي المباراة الثانية توقف مشوار الدنمارك، المتوجة الصيف الماضي بذهبية اولمبياد ريو على حساب فرنسا بطلة العالم وحاملة لقبي اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012، عند الدور الثاني بخسارتها امام المجر 25-27 (الشوط الاول 13-12).



ودخلت الدنمارك إلى النسخة الـ25 وهي مرشحة للمنافسة على اللقب الذي كان قريبا منها ثلاث مرات إلا أنه أفلت من يديها في الأنفاس الاخيرة (حلت وصيفة اعوام 1967 و2011 و2013)، لاسيما بعد الانجاز الذي حققته في غشت الماضي حين جردت فرنسا من الذهبية الاولمبية واحرزتها للمرة الاولى في تاريخها.



واستهلت الدنمارك حملتها بقوة بعدما خرجت فائزة من جميع مبارياتها الخمس في الدور الاول، الا ان المجر، وصيفة بطولة العالم لعام 1986، كان لها كلمتها ووضعت حدا لمشوار المنتخب الاسكندينافي، محققة فوزها الاول عليه من اصل المواجهات الست الاخيرة بينهما، وأبرزها على الاطلاق تلك التي جمعتهما في الدور ربع النهائي من نسخة 2013.



وبدورها، لم تجد السويد، الساعية إلى لقبها الاول منذ 1999 والخامس في تاريخها، أي صعوبة تذكر في حجز بطاقتها الى ربع النهائي على حساب بيلاروسيا بعدما تخطتها بفارق كبير 41-22 (الشوط الاول 24-11) بفضل جهود جيم غودفريدسون الذي سجل 8 اهداف. وستكون السويد أمام اختبار صعب للغاية الثلاثاء في ربع النهائي، اذ ستواجه فرنسا حاملة اللقب ومستضيفة الدورة والتي تخطت ايسلندا 31-25 أمس السبت.



وتحسم البطاقة الاخيرة إلى دور ربع النهائي لاحقا بين مصر بطلة افريقيا وكرواتيا.