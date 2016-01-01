صحيفة ألمانية تصف منتخب قطر لكرة اليد بـ"مرتزقة الصحراء"

الإقصاء من جديد على يد "مرتزقة الصحراء"، هكذا علقت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، على فشل المنتخب الألماني لكرة اليد في الوصول إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم بعد هزيمته أمام نظيره القطري. لكن يبدو أن الصحيفة الشعبية قد انتبهت فيما بعد لمصطلح "مرتزقة الصحراء" وغيرته بعنوان آخر.

وقد خلفت هذه الهزيمة ردود فعل واسعة في أوساط المنتخب الألماني، الذي كان متفائلا جدا قبل المباراة وكان يتوقع مرورا سهلا إلى دور ربع النهائي. "إنها صدمة كبيرة بالنسبة لنا. ارتكبنا الكثير من الأخطاء. وبدوري ارتكبت أخطاء. وهذه أكبر خيبة أمل خلال مسيرتي التدريبية مع المنتخب الألماني لكرة اليد"، يقول مدرب المنتخب الألماني داغو زيغوردسون.

تفكير اللاعبين كان في المباريات اللاحقة

دخلت ألمانيا لبطولة العالم المقامة حاليا في فرنسا وهي منتشية باللقب الأوروبي الذي حققته في 2016، وهو ما جعلها أحد أكبر المرشحين لإحراز لقب بطولة العالم في نسختها الحالية. وقد تكون الثقة العالية في النفس والاعتقاد بأن المنتخب القطري لن يشكل عقبة كبيرة أمامهم للعبور لدور ربع النهائي من بين الأسباب التي أدت لخسارة ألمانيا أمام قطر. وهو أمر لم يستبعده أيضا مدرب المنتخب الألماني والذي قال بهذا الخصوص "بكل صدق، أعتقد أن تفكيرنا كان في الأدوار المقبلة. بطبيعة الحال جميعنا كان يرغب في ذلك، لكننا لم نقدم الحلول المطلوبة في مباراتنا أمام قطر. كما أننا افتقدنا للديناميكية ولعبنا بتخوف. والكثير من لاعبينا لم يكونوا في أحسن أحوالهم".

من جهته عبر لاعب المنتخب الألماني باتريك غروتسكي عن حسرته الكبيرة للخسارة، وقال بعد انتهاء المباراة "إنه أمر مؤلم للغاية. كان لدينا حلم كبير، ولم نكن نتوقع هذا الأمر، لكن للأسف مثل هذه الأيام موجودة في الحياة".

قطر تقلب الطاولة على ألمانيا

وكان المنتخب القطري قد قلب الطاولة على نظيره الألماني في مباراة ثمن النهائي، ونجح في التغلب عليه بـ 21ـ20. وتقدم المنتخب الألماني منذ بداية الشوط الأول ووصل الفارق حتى 4 أهداف (6-2) قبل أن يستقر في النهاية على هدف واحد بعد المجهود الذي قدمه الكوبي الأصل رافايل كابوتي لمصلحة بطل أسيا. وأدرك القطريون التعادل مرتين في بداية الشوط الثاني، إلا أن أبطال أوروبا لم يسمحوا لهم بالتقدم وحافظوا على أفضليتهم ووسعوا الفارق إلى 4 اهداف (17-13).

لكن ذلك لم يحبط عزيمة لاعبي المنتخب القطري الذين حافظوا على تركيزهم وأدركوا التعادل 17-17 ثم 20-20 قبل التقدم للمرة الأولى في اللقاء 21-20 بهدف للمتألق كابوتي في الدقيقة 58.

تألق مستمر للمنتخب القطري

وكانت مواجهة أمس الأحد (22 كانون الثاني/ ديسمبر 2017) عبارة عن إعادة للدور ربع النهائي من نسخة 2015 حين فاز المنتخب الخليجي على أرضه على ألمانيا 26-24. ويرى ريفيرا لوبيز، مدرب المنتخب القطري، أنّ "قطر تستحق الاحترام"، وقال "بعد هذه المباراة، أصبحت قطر المنتخب الثالث فقط، أو ربما الرابع، الذي يصل إلى الدور ربع النهائي في البطولات الدولية الثلاث الاخيرة. وحدها ثلاثة منتخبات، بينها قطر، حققت هذا الإنجاز".

وأضاف المدرب الإسباني، الذي يشرف على قطر منذ 2013، "أتطرق إلى هذا الأمر لأنني أعتقد بأن قطر تستحق الاحترام، لأننا عملنا من أجل كسب هذا الاحترام".

ويلتقي القطريون غدا الثلاثاء في ربع النهائي مع سلوفينيا وكلهم أمل في بلوغ دور نصف النهائي.