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سفيان البقالي يحطم رقم قياسيا لسعيد عويطة صمد 28 سنة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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سفيان البقالي يحطم رقم قياسيا لسعيد عويطة صمد 28 سنة سفيان البقالي يحطم رقم قياسيا لسعيد عويطة صمد 28 سنة

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

نجج العداء المغربي الشاب سفيان البقالي، أمس السبت، في تحطيم الرقم القياسي للاسطورة سعيد عويطة، على الصعيد الوطني في المنافسات داخل القاعة.

و حقق البقالي هذا الإنجاز بعد احتلاله المركز الرابع في سباق 5000 متر ضمن الجائزة الكبرى بمدينة بيرمينغهام البريطانية، بتوقيت قدره 13 دقيقة و11 ثانية و18 جزء من المئة.

و يمتلك عويطة الرقم السابق المحدد في 13 دقيقة و22 ثانية و56 جزء من المئة ، حيث لم يتمكن أي مغربي من تحطيمه طيلة 28 سنة.

 

 

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