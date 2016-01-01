سفيان البقالي يحطم رقم قياسيا لسعيد عويطة صمد 28 سنة

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

نجج العداء المغربي الشاب سفيان البقالي، أمس السبت، في تحطيم الرقم القياسي للاسطورة سعيد عويطة، على الصعيد الوطني في المنافسات داخل القاعة.

و حقق البقالي هذا الإنجاز بعد احتلاله المركز الرابع في سباق 5000 متر ضمن الجائزة الكبرى بمدينة بيرمينغهام البريطانية، بتوقيت قدره 13 دقيقة و11 ثانية و18 جزء من المئة.

و يمتلك عويطة الرقم السابق المحدد في 13 دقيقة و22 ثانية و56 جزء من المئة ، حيث لم يتمكن أي مغربي من تحطيمه طيلة 28 سنة.