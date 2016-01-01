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عاجل .. البطل محمد ربيعي يفوز في ثاني نزال احترافي أمام خصمه البلجيكي

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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عاجل .. البطل محمد ربيعي يفوز في ثاني نزال احترافي أمام خصمه البلجيكي

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني 

فاز البطل المغربي محمد ربيعي ، قبل قليل، بمدينة إرفورت الالمانية، أمام البلجيكي من أصول رواندية جان بيار هابيمانا ، في ثاني نزال احترافي له في اطار السلسلة الاحترافية للملاكمة.

و تفوق ربيعي بقرار الحكام الالمان في هذا النزال الذي دام 6 جولات و سيطر فيه بشكل مطلق خاصة في الجولات الاولى .

و كان ربيعي قد فاز بأول نزال احترافي له، بعد تفوقه على منافسه الهنغاري لازلو كوفاتش بالضربة القاضية، خلال الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما السبت 11 مارس الماضي، بالعاصمة التشيكية براغ.


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