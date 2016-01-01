مغربي يحتل المركز الأول عربيا والثالث افريقيا في ترياتلون تونس

أحرز المغربي نبيل كوزكوز المركزين الأول عربيا ( ميدالية ذهبية) والثالث إفريقيا ( ميدالية برونزية) في فئة الشبان برسم منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية والعربية المفتوحة للترياتلون التي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية يومي السبت والأحد. و ذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع أنه في مسابقة الشبان احتل كوزكوز المركز الثالث إفريقيا بتوقيت 56د و22 ث، خلف الجنوب إفريقي ماتيو غرين (55د و3 ث) والموريسي تيموتي هوغنين (55دو27 ث) ،فيما احتل مواطنه أمين فريح المركز الخامس ( 58 د و59 ث). وأضاف المصدر ذاته أن نبيل كوزكوز تصدر ترتيب البطولة العربية للترياتلون ، متقدما على الأردني كريم عثمان ( 58د و37 ث)،فيما أكمل فريح منصة التتويج ( المركز الثالث).



يذكر أن نبيل كوزكوز وأمين فريح أحرزا يوم 8 أبريل الماضي على التوالي الميداليتين الذهبية والبرونزية في فئة الشبان، ضمن كأس إفريقيا بشرم الشيخ (مصر). وفي فئة الفتيات حلت المغربية كريمة كانون ( 14 سنة) في المركز الثاني عربيا وإفريقيا ( 39 د 39 ث) خلف التونسية سرين فطوم (35 د و45ث)،بينما حلت ثالثة الموريسية ليتيتيا دوتريش (39 د و43 ث).



وفي فئة الفتيان احتل عبد الرحمان الزعري الجابري المركز ال 18.



ويشارك بدر سيوان ونعمان السرغيني اليوم الأحد في مسابقة أقل من 23 سنة.