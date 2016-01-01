الوفاق يكشف عن هوية الفرق المشاركة في النسخة الرابعة من الدوري الدولي " مولاي الحسن " لكرة اليد بتمارة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 14 لميلاد ولي العهد المولى الحسن ، و تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد ، ينظم فريق وفاق الصخيرات - تمارة لكرة اليد يومي 12 و 13 ماي الجاري ، بشراكة مع عمالة الصخيرات - تمارة و جماعة تمارة " الدوري الدولي لسمو الأمير مولاي الحسن لكرة اليد " في نسخته الرابعة، و ذلك بقاعة لخضر الرداد بمدينة تمارة.

هذه الدورة ستعرف مشاركة فريق " ASB REZ " من فرنسا كضيف شرف ، إلى جانب المشاركة الوازنة للمنتخب المغربي ، علاوة على مشاركة فريق وداد السمارة كممثل لمنطقة الجنوب ، بالإضافة إلى فرق الجيش الملكي ، الأولمبيك السلاوي ،سطاد المغربي و فريق يضم أبناء الدبلوماسيين الأفارقة المقيمين بالمغرب .

و لأن رهان و طموح اللجنة المنظمة يكبر دورة بعد دورة من أجل جعل هذا الدوري يكتسي صبغة دولية متميزة ، فقد بذلت اللجنة مجهودات جبارة من أجل ترتيب كل الأجواء الضرورية حتى يمر هذا الحدث الرياضي الدولي في أحسن الأحوال ، لا سيما أنه يحمل اسم ولي العهد " المولى الحسن " ، ناهيك عن تعيين حكام من فرنسا و المغرب في مستوى عال ، من أجل إدارة مقابلات هذا الدوري.