الترياتلون: المغربي بدر سيوان الأول إفريقيا و ال153 عالميا

علم لدى الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع أن المغربي بدر سيوان حافظ على صدارته لترتيب مسابقة كأس إفريقيا للترياتلون، و ارتقى إلى المركز 153 عالميا، حسب التصنيف الصادر، أمس الثلاثاء عن الاتحاد الدولي للعبة.

وكان الشاب بدر سيوان قد تألق، الأحد الماضي، في البطولة الإفريقية والعربية المفتوحة للترياتلون بمدينة الحمامات التونسية في مسابقة "الصفوة" مكسرا بذلك الاحتكار الجنوب إفريقي. فقد احتل سيوان مركز الصدارة عربيا وإفريقيا بتسجيله زمنا قدره 1 س و52 د و14 ث ، متقدما على الموريسي غريغوري إرنست (1 س و 53 د و 09 ث) والجنوب إفريقي كيغان كوك (1 س و 53 د و 30 ث)، وهو إنجاز غير مسبوق.

إفريقيا يحتل بدر سوان المركز الأول برصيد 38ر1409 نقطة متقدما على الجنوب إفريقي ديلان نورتج (32ر756 ن)، فيما يحتل مواطناه المهدي الصديق (66ر507) ونبيل كوزكوز (59ر106 ن) على التوالي المرتبتين 6 و 19.

ولدى الإناث تحتكر الجنوب إفريقيات المراكز الثمانية الأولى حيث تتواجد في المقدمة كارلي فيشر (47ر1322 ن) متبوعة بمواطنتيها جودي بيري (29ر1019) وجوليان ساندرز (20ر903 ن).

أما التصنيف العالمي فيتصدره الإسباني ماريو مولا برصيد 68ر6643 نقطة متقدما على الجنوب إفريقي ريتشارد موراي ( 52ر5730 ن) والإسباني فريناندو ألارزا (97ر5693 ن) ، بينما يحتل بدر سوان المركز 153 بمجموع 47ر715 نقطة.