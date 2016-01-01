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بالصور… البطل المغربي الدرقاوي يفوز بذهبية بطولة العالم في الطاي بوكسينغ و يرفع راية المغرب بروسيا البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصور… البطل المغربي الدرقاوي يفوز بذهبية بطولة العالم في الطاي بوكسينغ و يرفع راية المغرب بروسيا البيضاء

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

فاز البطل العالمي محمد الدرقاوي ببطولة العالم 2017 في رياضة طاي بوكسينغ المقامة بروسيا البيضاء والتي شارك فيها أزيد من 80 دولة ، حيث أحرز البطل المغربي الميدالية الذهبية ، وبالتالي تتويج المغرب ورفع العلم الوطني وسط جو من الفرح وسط المغاربة .

وسبق للبطل المغربي الدرقاوي وهو ابن بني ملال  أن فاز ببطولة العرب التي أقيمت بعمان بدولة الأردن ، واحرز المرتبة الأولى ونال الميدالية الذهبية في رياضة الكيك بوكسينغ، كما سبق أن فاز ببطولة المغرب في نفس الرياضة.

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