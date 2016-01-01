الرئيسية | رياضة | رياضات أخرى | وداد السمارة بطلاً لكأس العرش في كرة اليد

وداد السمارة بطلاً لكأس العرش في كرة اليد

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وداد السمارة بطلاً لكأس العرش في كرة اليد

تُوِّج وداد السمارة ببطولة كأس العرش، ليضيفه إلى لقب الدوري المغربي لكرة اليد، بعد فوزه في مباراة غير متكافئة على منافسه الكوكب المراكشي بفارق 8 أهداف وبواقع (28-20).

 

أُقيمت المباراة في صالة الطيب البقالي بتطوان في شمال البلاد، مساء الجمعة، ليحقق وداد السمارة لقبه الثالث على التوالي، والثنائية الثالثة على التوالي.

 

وبعد بداية متكافئة سرعان ما تمكن وداد السمارة الذي يدربه التونسي محمد المسعودي من التقدم بفارق 5 أهداف بواقع (13-8) مع نهاية الشوط الأول مستفيدًا على الخصوص من صلابة خط الدفاع.

 

وعزَّز وداد السمارة تفوقه في الشوط الثاني؛ حيث وسَّع الفارق إلى ثمانية أهداف (23-15)، وهو الفارق الذي استمر حتى نهاية المباراة.

 

ولدى السيدات حافظ فريق اتحاد النواصر على لقبه محققًا الثنائية بعد فوزه على جاره الحي المحمدي بفارق 10 أهداف بنتيجة (33-23).

مجموع المشاهدات: 117 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)