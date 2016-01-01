وداد السمارة بطلاً لكأس العرش في كرة اليد

تُوِّج وداد السمارة ببطولة كأس العرش، ليضيفه إلى لقب الدوري المغربي لكرة اليد، بعد فوزه في مباراة غير متكافئة على منافسه الكوكب المراكشي بفارق 8 أهداف وبواقع (28-20).

أُقيمت المباراة في صالة الطيب البقالي بتطوان في شمال البلاد، مساء الجمعة، ليحقق وداد السمارة لقبه الثالث على التوالي، والثنائية الثالثة على التوالي.

وبعد بداية متكافئة سرعان ما تمكن وداد السمارة الذي يدربه التونسي محمد المسعودي من التقدم بفارق 5 أهداف بواقع (13-8) مع نهاية الشوط الأول مستفيدًا على الخصوص من صلابة خط الدفاع.

وعزَّز وداد السمارة تفوقه في الشوط الثاني؛ حيث وسَّع الفارق إلى ثمانية أهداف (23-15)، وهو الفارق الذي استمر حتى نهاية المباراة.

ولدى السيدات حافظ فريق اتحاد النواصر على لقبه محققًا الثنائية بعد فوزه على جاره الحي المحمدي بفارق 10 أهداف بنتيجة (33-23).