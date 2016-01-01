بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة : العداءة المغربية سناء بنهمة تحرز الميدالية الذهبية

فازت العداءة المغربية سناء بنهمة امس الجمعة بالميدالية الذهبية في مسابقة 1500 متر (صنف الاعاقة ت 13 لضعاف البصر) خلال بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة بالعاصمة البريطانية لندن من 14 الى 23 يوليوز الجاري. وقطعت العداءة المغربية المسافة في ظرف أربع دقائق و40 ثانية و40 جزء من المائة ، متقدمة على العداءة التونسية سمية بوسعيد التي قطعت المسافة في ظرف أربع دقائق و40 ثانية، و89 جزء من المائة، متفوقة على مواطنتها نجاح شويا (4 د 46 ث 16 ج م). ويشارك المغرب في بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن بفريق مكون من 14 رياضيا ، هم بالاضافة الى سناء بنهمة ، سعيدة أمودي، ونزهة البركة، وحياة الكرعة، ويسرى كريم،ومحمد أمكون، وامين الشنتوف، ومهدي افري،ويوسف بنبراهيم، وحفيظ احراك، ومحمد خطابو، وتوفيق مهيدي، و عز الدين نويري، ونبيل رحالي عمري. وسيشارك الابطال المغاربة، في مسابقات العدو (100 متر و200 متر، و400 متر،و800 متر،و1500 متر و5000 متر) اضافة الى القفز العلوي، ورمي الرمح. ويرافق الوفد الرياضي المغربي رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، حميد العوني ، وفريق تقني وطبي واداري .