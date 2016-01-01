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المغرب يحرز ذهبية 5 آلاف متر بلندن بفضل العداء يوسف بنبراهيم

بواسطة أخبارنا المغربية 25 دقيقة مضت
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المغرب يحرز ذهبية 5 آلاف متر بلندن بفضل العداء يوسف بنبراهيم

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

 حقق العداء المغربي يوسف بنبراهيم إنجازا كبيرا زوال اليوم بعدما تمكن من الحصول على الميدالية الذهبية في سباق 5000 متر لضعاف البصر برسم بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة حالية بلندن.

العداء المغربي نجح في الدخول أولا في سباق مثير محققا توقيتا زمنيا قدره  14 دقيقة و20 ثانية و69 جزء من المائة.

هذا ويعول المغرب على عدد من الأبطال الآخرين للحصول على مزيد من الميداليات خاصة الذين تألقوا في الألعاب الأولمبية الماضية.

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