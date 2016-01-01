بطولة ويمبلدون: فيدرر يحقق رقما قياسيا في الألقاب على حساب الكرواتي يليتش
انفرد السويسري روجيه فيدرر بالرقم القياسي لعدد ألقاب بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بإحرازه لقبه الثامن الأحد على حساب الكرواتي مارين سيليتش.
وتفوق فيدرر (35 عاما) المصنف ثالثا في النهائي على الكرواتي المصنف سابعا 6-3، 6-1، و6-4، ليصبح أكبر لاعب يحرز لقب البطولة المقامة على ملاعب عشبية منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف عام 1968، ومعززا رقمه القياسي في عدد البطولات الكبرى، بلقب تاسع عشر.
وفي النهائي الحادي عشر له على ملاعب نادي عموم انجلترا، أحرز فيدرر لقبه الأول في ويمبلدون منذ 2012، وثاني لقب كبير له في 2017 بعد بطولة استراليا المفتوحة في يناير.
وكان سيليتش يخوض النهائي الثاني له في البطولات الكبرى، بعدما أحرز لقب بطولة فلاشينغ ميدوز الامريكية عام 2014.
الوجهة السياحية الأولى للمغاربة في الصيف تستقبل زوارها بالأمطار
أخبارنا المغربية : تطوان استقبلت مدينة مارتيل الساحلية، التي تعد الوجهة السياحية الأولى للمغاربة في فصل الصيف، زوارها بأجواء ماطرة حيث شهد صباح الاحد تساقطات مطرية، ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟