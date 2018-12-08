ملتقى العصبة الماسية بالرباط : أهم النتائج
في مايلي أهم النتائج المسجلة ضمن الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المدرج برسم المحطة العاشرة للعصبة الماسية التي جرت منافساتها الأحد بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط: - رمي الجلة (رجال):
1- الأمريكي ريان كروزر ( 22،47 م): رقم قياسي للملتقى. 2- الجامايكي ريشار أوداين (21،96م).
3- الأمريكي ويتينغ ريان (21،26م).
- الوثب الثلاثي (سيدات).
1- البطلة الأولمبية الكولومبية ابارغن كاترين (14.51م).
2- الجامايكية وليام كيمبرلي (14.31م).
3- اليونانية باباكريستو باراسكيفي (14.21 م).
- مسابقة 200 متر (رجال):
1- الكندي دي غراس أندري (20.03 ث): رقم قياسي للملتقى.
2- الأمريكي ويب أمير (20.18).
3- البريطاني هايغيس زهارنيل (20.22).
- مسابقة 3000 متر موانع (رجال):
1- المغربي سفيان البقالي (8د و05ث و12ج م): حطم رقم الشخصي.
2- الكيني بيريش جيريس كيبشوج (8.10.91).
3- الكيني كيروي أموس (8.12.18).
- مسابقة 100 متر سيدات
1- البطلة الأولمبية الجامايكية تومسون الين (10.87ث): حطمت الرقم القياسي للملتقى.
2- الايفوارية تا لو ماري جوزي (10.90 ث).
3- ميشال لي من ترينيداد وطوباغو (11.02ث).
- رمي الرمح (سيدات):
1- التشيكية سبوتاكوفا باربورا (63.73 متر).
2- السلوفينية راتيج مارتينا (62.46 م).
3- البلاروسية خلادوفيتش تاتسيانا (62.38 م).
- مسابقة 3000 متر (غير مبرمجة ضمن منافسات العصبة الماسية).
1- المغربي عبد العاطي اكيدير (د و37ث و82ج/100): حطم رقمه الشخصي. 2- الاسباني ميكاييل أديل (7.38.35 ).
3- المغربي سفيان بوقنطار (7.38.65).
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