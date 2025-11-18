بالتفاصيل .. تظاهرة رياضية كبرى تستضيفها طنجة شهر أكتوبر المقبل

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني - طنجة

تنظم جمعية ترانس أطلنتيك لألعاب القوى ، تظاهرة رياضية كبرى يوم فاتح أكتوبر المقبل، و يتعلق الامر بنصف ماراطون طنجة الدولي في نسخته الأولى ، بتنسيق و تعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و السلطات المحلية و المفوضية الأمريكية و السفارة الأمريكية بالمغرب ، اضافة الى عصبة جهة طنجة تطوان لألعاب القوى .

و خلال ندوة صحفية نظمت مساء أمس بالمفوضية الأمريكية بطنجة ، تم الكشف عن بعض الخطوط العريضة لهذه التظاهرة الدولية من طرف المنظمين ، حيث أكد السيد محمد رضى هيات رئيس اللجنة المنظمة ، أن هذا الحفل الرياضي يعد مناسبة لتوطيد علاقة الصداقة بين المغرب و الولايات المتحدة الامريكية و تخليد ذكرى أول اعتراف بأمريكا كدولة مستقلة من طرف المغرب سنة 1777 ، و كذا الرقي برياضة السباق على الطريق في منطقة شمال المملكة ، والترويج السياحي لوجهة طنجة من خلال استقدام عدائين أمريكيين للمشاركة في البطولة و التعرف على الثقافة و التقاليد المغربية، فضلا عن حضور أسماء مغربية و دولية بارزة في سباقات نصف الماراطون من أجل انجاح هذه التظاهرة .

و في هذا الصدد ، أكد السيد خالد أزرقان ، المناجير الدولي و البطل المغربي السابق في ألعاب القوى المقيم بالسويد ، أنه سيتم التعاقد مع شركة أمريكية شهيرة في مجال تنظيم سباقات الماراطون من أجل المساهمة في انجاح هذه التظاهرة حيث ستتكلف بضمان حضور عدائين أجانب مرموقين ، مؤكدا على وجود تعاون مع العداء العالمي خالد الخنوشي المقيم بأمريكا و كذا البطل المغربي هشام الكروج من أجل الاستفادة من خبراتهم و المساهمة في أن تكون هذه التظاهرة في مستوى الرهانات .

و استعرض أحمد الزواوي المدير التقني لعصبة جهة طنجة تطوان لألعاب القوى ، في فيديو توضيحي أمام ممثلي الصحافة الوطنية و المحلية ، مسار السباق و الشوارع التي سيجوبها ، فضلا عن طريقة تنظيم انطلاقة السباق بناء على توقيت العدائين مضيفا أنه على هامش هذه التظاهرة سيتم أيضا تنظيم نصف ماراطون خاص بالأطفال ، و أوضح المنظمون أنهم سيقدمون تفاصيل أخرى مرتبطة بالجوانب التنظمية و التقنية في الندوة الصحفية التي ستسبق التظاهرة المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل .