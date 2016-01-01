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البطولة العربية لألعاب القوى .. المغرب ينهي المنافسة في صدارة قائمة الميداليات

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 27 دقيقة مضت
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البطولة العربية لألعاب القوى .. المغرب ينهي المنافسة في صدارة قائمة الميداليات

 أنهى المغرب منافسات البطولة العربية العشرين لألعاب القوى، المنظمة من 15 إلى 18 يوليوز الجاري برادس ضواحي العاصمة التونسية، في صدارة قائمة الميداليات. 

وحصد المنتخب المغربي، في غياب أفضل عناصره، 31 ميدالية، منها 12 ميدالية ذهبية، و11 فضية، وثماني ميداليات برونزية، في المنافسات التي سيطر عليها الرياضيون المغاربيون، كما جرت العادة. 

واحتلت تونس، البلد المنظم، المركز الثاني خلال هذه الدورة، حيث كان مستوى أداء عدائيها بعيدا عن المستويات العالمية. 

وتخطى المغرب تونس البلد المنظم، الذي حاز على أكبر عدد من الميداليات خلال هذه البطولة ب34 ميدالية (9 ذهبيات، 13 فضية، و12 برونزية)، في عدد الميداليات من المعدن النفيس. 

وانضمت الجزائر، البلد المغاربي الآخر، إلى الثلاثة الأوائل، بفضل 9 مدياليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، وأربع برونزيات. 

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