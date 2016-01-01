كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية..مصر تنال شرف تنظيم دورة 2018

أعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، عقب اجتماع لجنتها التنفيذية، اليوم الخميس، بالرباط، أن تنظيم دورة سنة 2018 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية أسند لمصر.



وقررت اللجنة التنفيذية منح مصر تنظيم دورة 2018، باعتبارها البلد الوحيد الذي أبدى اهتمامه بتنظيم هذه الدورة، عقب انتهاء الآجال التي حددت لتقديم الترشيحات.



وقد تم اتخاذ قرارات أخرى تهم مسابقات أخرى للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، ممثلة في القيام بمهمة تفتيش جديدة في نهاية غشت 2017 بكينيا، التي ستستضيف نهائيات كأس افريقيا للاعبين المحليين (الشان 2018)، لتقييم مدى تقدم الاستعدادت، بعد تلك التي تم القيام بها في يونيو الماضي.



وبخصوص الأطوار النهائية لكأس إفريقيا للأمم المقررة بالكاميرون سنة 2019، فقد أعلنت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية أنه سيتم القيام بمهمة تفتيش مطلع شهر شتنبر المقبل.



وفي ما يتعلق بكأس افريقيا للأمم لسنة 2019 لأقل من 23 سنة، فقد قررت اللجنة فتح باب الترشيحات لاختيار بلد مستضيف جديد، بعد إعلان زامبيا انسحابها من استضافة هذا الحدث.