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الطفل المغربي سليمان زنفري يتألق في جائزة أكاديمية اللجنة الدولية للكارتينغ

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 دقيقة مضت
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الطفل المغربي سليمان زنفري يتألق في جائزة أكاديمية اللجنة الدولية للكارتينغ

 أنهى المغربي سليمان زنفري الذي يعد أول سائق مغربي يمثل الجامعة الملكية المغربية للسيارات في جائزة أكاديمية الكارتينغ التابعة للاتحاد الدولي لسباق السيارات، المنافسات ضمن العشرة الأوائل.

وأفادت الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات أن الأداء المميز لزنفري من بين 51 سائقا ينتمون ل39 دولة من القارات الخمس، يعتبر ظاهرة الموسم، ونجاحا من مستوى عالي يفتح للسائق البالغ من العمر 12 عاما ، الطريق نحو مسار دولي واعد.

وتجمع جائزة أكاديمية الكارتينغ التابعة للاتحاد الدولي للسيارات الشباب الصاعد من جميع أنحاء العالم.

وكان مستوى منافسات 2017 مرتفعا، خصوصا بحضور سائقين من دوي خبرة كبيرة ومستوى عال، حيث عرف البرنامج اجراء ثلاث مسابقات على حلابات أوربية معروفة وهي: جنك ببلجيكا، ثم مانس بفرنسا، وأخيرا الهرما بفلندا.

ويشارك زنفري في المرحلة المقبلة في سباقه الأول لبطولة أوربا (أوك جينيور) الأوسبوع المقبل بالسويد على مدار كريس تيان .

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