الطفل المغربي سليمان زنفري يتألق في جائزة أكاديمية اللجنة الدولية للكارتينغ
أنهى المغربي سليمان زنفري الذي يعد أول سائق مغربي يمثل الجامعة الملكية المغربية للسيارات في جائزة أكاديمية الكارتينغ التابعة للاتحاد الدولي لسباق السيارات، المنافسات ضمن العشرة الأوائل.
وأفادت الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات أن الأداء المميز لزنفري من بين 51 سائقا ينتمون ل39 دولة من القارات الخمس، يعتبر ظاهرة الموسم، ونجاحا من مستوى عالي يفتح للسائق البالغ من العمر 12 عاما ، الطريق نحو مسار دولي واعد.
وتجمع جائزة أكاديمية الكارتينغ التابعة للاتحاد الدولي للسيارات الشباب الصاعد من جميع أنحاء العالم.
وكان مستوى منافسات 2017 مرتفعا، خصوصا بحضور سائقين من دوي خبرة كبيرة ومستوى عال، حيث عرف البرنامج اجراء ثلاث مسابقات على حلابات أوربية معروفة وهي: جنك ببلجيكا، ثم مانس بفرنسا، وأخيرا الهرما بفلندا.
ويشارك زنفري في المرحلة المقبلة في سباقه الأول لبطولة أوربا (أوك جينيور) الأوسبوع المقبل بالسويد على مدار كريس تيان .
بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في حوار مثير و ساخن ، كشفت المغربية " أمل صابر " لموقع إخباري مغربي ، تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في ... تفاصيل أكثر
- أحمد منصور: استقبال العثماني لملك السعودية "رسالة قوية لدول الحصار"
- فيديو صادم..."مشرمل" بوجه مكشوف يحتجز فتاة ويعريها أمام أصدقائه ويجبرها على شرب الخمر
- فيديو جد مؤثر: هذا ما قاله الشرطي الشهير هشام ملولي للمغاربة بعد قرار توقيفه
- فـاس .. نشر صور "خليعة" لسيدة على "الفايسبوك" ينهي علاقة زواج ب " فضيحة "!
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟