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عقوبة صارمة في حق عداء أثيوبي ضرب مدربه

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات دقيقة واحدة مضت
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عقوبة صارمة في حق عداء أثيوبي ضرب مدربه

عوقب عداء سباقات الموانع الإثيوبي تشالا بايو، بالإيقاف لمدة عامين، بعد أن هاجم ولكم مدربه عقب معرفته بعدم اختياره في التشكيلة المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى.

 

ودخل بايو في مواجهة مع مساعد مدرب الفريق الأثيوبي يوهانيس محمد، خلال حدث أقيم في أديس أبابا، حيث تم إعلان التشكيلة المكونة من 40 متسابقاً.

 

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأثيوبي لألعاب القوى سيليشي بيسرات: "تشالا كان غاضباً.. لكم يوهانيس في عينه وهرب.. إنه هارب منذ ذلك الحين والشرطة تبحث عنه".

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