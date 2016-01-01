بالفيديو:الربيعي يفوز بضربة القاضية في نزاله ضد خصمه البلغاري
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
تمكن البطل المغربي محمد ربيعي من الإطاحة بخصمه البلغاري لازلو زيلفاي، بالضربة القاضية، في الجولة الأولى.
واستطاع ربيعي، أن يفوز على خصمه في الجولة الأولى في النزال الذي احتضنته فرنسا.
يذكر أن الربيعي فاز في رابع نزاله منذ انطلاق مسيرته الاحترافية.
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