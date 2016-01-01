العداء المغربي رشيد المرابطي يفوز بماراطون البيرو

أحرز العداء المغربي رشيد المرابطي والفرنسية ناطالي موكلير لقب النسخة الأولى لماراطون الرمال بالبيرو، التي نظمت من 26 نونبر إلى 4 دجنبر الجاري بصحراء إيكا بالبلد الجنوب أمريكي.



و جاء تتويج المرابطي عقب فوزه بالمرحلة السادسة والأخيرة، التي ربطت بين مندييتا و لاكتيدرال على مسافة 6ر19 كلم، و التي قطعها في زمن قدره 1س و13 د و 12 ث، أمام البيروفيين ريميخيو وامان كيسبي و ألدو راميريث.



و تصدر المرابطي الترتيب العام النهائي بعد قطعه المسافة الإجمالية لهذه الدورة 250 كيلومترا في 21س و35 د و 55 ث، متقدما على البيروفي ألدو راميريث ( 23س و39 د و 56 ث) و الفرنسي كلافيري إيريك ( 23س و50 د و 45 ث).



أما العداءة الفرنسية ناطالي موكلير فقد حلت خلال المرحلة الأخيرة من السباق في المركز الأول بتوقيت ساعة و 32 دقيقة و 51 ثانية أمام مواطنتيها ديكورس غايل ( 1س و41 د و 39 ث)، و ميلاني روسيت ( 1س و43 د و 56 ث).



و أحرزت موكلير لقب هذه الدورة بعدما تصدرت الترتيب العام برصيد 25 ساعة و55 دقيقة و26 ثانية، متبوعة بمواطنتها ميلاني روسيت ( 29س و29 د و 59 ث)، و البيروفية روسيو كاريون ( 32س و17 د و 16 ث).



و كان العداء المغربي رشيد المرابطي قد تمكن من الفوز بكل مراحل الدورة الأولى لماراطون الرمال بالبيرو المنظمة بجهة إيكا، وسط البلاد، باستثناء المرحلة الرابعة حيث حل ثانيا وراء البيروفي ريميخيو وامان كيسبي. في حين بسطت العداءة الفرنسية ناطالي موكلير سيطرتها على مختلف مراحل السباق.



و بلغت مسافة ماراطون الرمال 250 كيلومترا و أقيمت على ست مراحل ربطت بين مدينتي نازكا و باراكاس، و تمكن خلالها المشاركون على مدى ستة أيام من اكتشاف ما تكتنزه هذه المنطقة من البيرو من كثبان رملية عالية وتضاريس حجرية.



و عرفت هذه التظاهرة الرياضية التي أقيمت بصحراء البلد الجنوب أمريكي مشاركة 300 عداء يمثلون 36 بلدا.