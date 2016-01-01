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مدرب أياكس يلوم زياش و يصف خطأه بـ" الساذج"

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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مدرب أياكس يلوم زياش و يصف خطأه بـ" الساذج" مدرب أياكس يلوم زياش و يصف خطأه بـ" الساذج"

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

وصف مدرب أياكس أمستردام الهولندي ، بيتر بوش ، تلقي الدولي المغربي حكيم زياش للورقة الحمراء بالامر الساذج ، خاصة أنه وضع فريقه في مأزق حيث كان المنافس قريبا من العودة في النتيجة بعد ذلك.

وقال بوش في تصريح نقلته صحيفة "تيليغراف" الهولندية : "كان سلوكا غير ذكي منه، كنا منتصرين في اللقاء، وجدنا أنفسنا في مأزق، أعتقد أنه نال البطاقتيْن بسبب الإحباط الذي شعر به نتيجة أدائه في اللقاء".

و عاد الفريق الهولندي بنتيجة الفوز بهدفين مقابل هدف من ملعب باناثينايكوس اليوناني في أولى جولات دور المجموعات في مسابقة اليوروبا ليغ .

 
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