مدرب أياكس يلوم زياش و يصف خطأه بـ" الساذج"

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

وصف مدرب أياكس أمستردام الهولندي ، بيتر بوش ، تلقي الدولي المغربي حكيم زياش للورقة الحمراء بالامر الساذج ، خاصة أنه وضع فريقه في مأزق حيث كان المنافس قريبا من العودة في النتيجة بعد ذلك.

وقال بوش في تصريح نقلته صحيفة "تيليغراف" الهولندية : "كان سلوكا غير ذكي منه، كنا منتصرين في اللقاء، وجدنا أنفسنا في مأزق، أعتقد أنه نال البطاقتيْن بسبب الإحباط الذي شعر به نتيجة أدائه في اللقاء".

و عاد الفريق الهولندي بنتيجة الفوز بهدفين مقابل هدف من ملعب باناثينايكوس اليوناني في أولى جولات دور المجموعات في مسابقة اليوروبا ليغ .