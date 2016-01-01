مدرب أياكس يلوم زياش و يصف خطأه بـ" الساذج"
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
وصف مدرب أياكس أمستردام الهولندي ، بيتر بوش ، تلقي الدولي المغربي حكيم زياش للورقة الحمراء بالامر الساذج ، خاصة أنه وضع فريقه في مأزق حيث كان المنافس قريبا من العودة في النتيجة بعد ذلك.
وقال بوش في تصريح نقلته صحيفة "تيليغراف" الهولندية : "كان سلوكا غير ذكي منه، كنا منتصرين في اللقاء، وجدنا أنفسنا في مأزق، أعتقد أنه نال البطاقتيْن بسبب الإحباط الذي شعر به نتيجة أدائه في اللقاء".
و عاد الفريق الهولندي بنتيجة الفوز بهدفين مقابل هدف من ملعب باناثينايكوس اليوناني في أولى جولات دور المجموعات في مسابقة اليوروبا ليغ .
خطير ... أسر تشتكي من تعفن لحوم العيد و تغير لونها و رائحتها (فيديو)
أخبارنا المغربية تفاجأت العديد من الأسر القاطنة بمدينة الدار البيضاء بتعفن لحوم أضاحي العيد، بعد 24 ساعة فقط من ذبحها، رغم وضعها في الثلاجة. و وثق أحد ... تفاصيل أكثر
- كاميرات رجال الأمن بالمغرب: هل ستضع حدا بالفعل للرشوة والفساد؟
- قصة مؤثرة لحاج مغربي وفّرت له إبنته تكلفة الحج و توفيت قبل أسبوع
- مدان بسنة حبسا نافذة بعد اغتصابه لمرشدة دينية يدخل غمار الانتخابات البرلمانية أمام صمت الجميع
- بالفيديو : كاميرا خفية ترصد استقلاليا متلبسا بالإرشاء و حركات اباحية خلال جلسة سبقت الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟