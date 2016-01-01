"المنحوس" بنعطية يصاب في ديربي ايطاليا و يغادر الملعب مبكرا

اخبارنا المغربية : ع. الوزاني

تعرض الدولي المغربي المهدي بنعطية مجددا للاصابة خلال مشاركته في ديربي ايطاليا الذي يجرى في هذه الاثناء بملعب سان سيرو بين انتر ميلان و يوفنتوس لحساب الجولة الرابعة من الدوري الايطالي، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 26 ليعوضه بارزاغلي .

و لم يتم لحد الان الكشف عن مدى خطورة اصابة عميد الاسود على بعد اسابيع قليلة من مواجهة الغابون الهامة في تصفيات مونديال 2018 ، علما ان الاخير عانى مررا من الاصابات رفقة بايرن ميونخ الالماني في الموسمين الاخيرين، حيث شكلت عائقا كبيرا امامه للعب باسترسال مع الفريق الالماني الذي اعاره بداية الموسم لليوفي.