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"المنحوس" بنعطية يصاب في ديربي ايطاليا و يغادر الملعب مبكرا

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
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"المنحوس" بنعطية يصاب في ديربي ايطاليا و يغادر الملعب مبكرا "المنحوس" بنعطية يصاب في ديربي ايطاليا و يغادر الملعب مبكرا

اخبارنا المغربية : ع. الوزاني 

تعرض الدولي المغربي المهدي بنعطية مجددا للاصابة خلال مشاركته في ديربي ايطاليا الذي يجرى في هذه الاثناء بملعب سان سيرو بين انتر ميلان و يوفنتوس لحساب الجولة الرابعة من الدوري الايطالي، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 26 ليعوضه بارزاغلي .

و لم يتم لحد الان الكشف عن مدى خطورة اصابة عميد الاسود على بعد اسابيع قليلة من مواجهة الغابون الهامة في تصفيات مونديال 2018 ، علما ان الاخير عانى مررا من الاصابات رفقة بايرن ميونخ الالماني في الموسمين الاخيرين، حيث شكلت عائقا كبيرا امامه للعب باسترسال مع الفريق الالماني الذي اعاره بداية الموسم لليوفي.

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