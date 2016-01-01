السجن 3 سنوات و غرامة 30 ألف يورو لوالد المهدي بنعطية و هذه تهمته !

حكمت محكمة مرسيليا بالسجن 3 اعوام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو على احمد المتقي، والد لاعب يوفنتوس الايطالي والمنتخب المغربي لكرة القدم المهدي بنعطية لاخفائه عشرات الساعات سرقت عام 2010 من متحف اوديمار بيغيه السويسري.

وحسب وكالت « ا.ف.ب » انه تم القبض في سويسرا على شخص اخر من مرسيليا يدعى مصطفى الزواوي (42 عاما) تظاهر بأنه وكيل لاعبين، واتضح انه احد المبتزين المزعومين في القضية المعروفة باسم الشريط الجنسي لماتيو فالبوينا، حيث تم سجنه في يونيو بسبب خرقه عملية مراقبته القانونية.

واشتبه المحققون بسرعة في « اشخاض من مرسيليا » مباشرة عقب السرقة التي تمت في 15 سبتمبر 2010 وشملت 59 ساعة فاخرة بينها 40 « مزيفة » – دون حركة -، قام بها شخصان دخلا بسلم الى المتحف المجاور لشركة الساعات في براسوس (كانتون دو فو).

وبين الساعات المسروقة تظهر على الخصوص الساعة التي حملها أرنولد شوارزنيغر في الفيلم ترميناتور 3. وقدرت أوديمار بيغيه خسائرها ما بين 5ر1 و2 مليون يورو.

واعترف أحمد المتقي (53 عاما)، والد المهدي بنعطية، بأنه « دافيد »، المحاور الذي عرض على اوديمار بيغيه في مارس 2011 اعادة شراء الساعات المسروقة 12 مقابل 580 الف يورو، فيما ستعاد الساعات ال19 « المزيفة » الى اصحابها كهدية على اعتبار انها « لا قيمة لها » بحسب الاشخاص الموجودة بحوزتهم.

وبحسب محاميه جان جاك كامبانا، تم التعرف على احمد المتقي الذي يقيم في جيمينو، قرب مرسيليا، والذي يدير أيضا شؤون ابنه لاعب كرة القدم، من خلال المكالمات الهاتفية الى شركة الساعات السويسرية من هاتف عمومي قرب محطة سان شارل وعن طريق رسائل بالبريد الالكتروني موجهة إلى رئيس أمن أوديمار بيغيه ليثبت أن الساعات المسروقية موجودة في حوزته بالفعل.

وامام المحكمة، ذكر المحامي كامبانا بأن موكله « حاول بيع الساعات لبعض لاعبي كرة القدم من اولمبيك مرسيليا والذين لم يقبل اي منهم الصفقة من دون فاتورة ».