المغربي يوسف النصيري يعلن عن نفسه بقوة في الدوري الاسباني و يقود مالقا لفوز ثمين أمام إيبار (فيديو)

فاز مالقا اليوم على ضيفه إيبار في مستهل منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين لواحد في المباراة التي احتضنها ملعب لا روساليدا.

وشهدت المباراة تألق المغربي يوسف النصيري الذي حل بديلا في الشوط الثاني (ق67) في مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق الأندلسي على أرضية لا روساليدا ليسجل هدفا بعدها بتسع دقائق فقط.

وكان الضيوف هم من بادروا بالتسجيل (ق42) عبر ألكسندر ميسا، ولكن الفريق الأندلسي رفض انتهاء الشوط الاول متأخرا حيث سجل هدف التعادل اللاعب ساندرو راميريز المنتقل لمالاجا مؤخرا من نادي برشلونة.

وتكفل النصيري وهو أحد خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بتسجيل هدف الفوز (ق76) بعد لعبة جماعية انتهت عنده ليسدد كرة قوية ويضع باكورة أهدافه مع الفريق الأول.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مالقا إلى خمس نقاط في المركز الـ12 عقب تعادلين وهزيمتين.

من ناحيته تجمد رصيد الفريق الباسكي عند سبع نقاط في المركز السابع مؤقتا.