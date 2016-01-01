موقع عالمي : كارسيلا ثالث أفضل لاعب عربي في أوروبا

تصدر الجزائري رياض بودبوز لائحة أفضل اللاعبين العرب بعد أولى دورات مختلف البطولات الأوروبية برصيد 7.66 نقطة بفضل ما قدمه من أداء باهر مع مونبيليي في سبع مباريات من بطولة فرنسا لكرة القدم, حسب موقع هو سكورد المختص في احصائيات الفرق واللاعبين.

وقد تمكن بودبوز من تسجيل هدفين و صناعة آخر ليحتل المركز التاسع و الثلاثين عالميا و الثالث افريقيا ( خلف السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والايفواري سيري لاعب نيس الفرنسي) والأول عربيا.

وجاء المصري محمد صلاح في المركز الثاني عربيا (52 عالميا) برصيد 7.61 نقطة حيث شارك في 6 لقاءات مع روما وسجل 3 أهداف و صنع اخر.

ورغم أنه وافد جديد على فريق غرناطة الاسباني فان الدولي المغربي المهدي كارسيلا يحتل المركز الثالث عربيا (72 عالميا ) برصيد 7.53 نقطة حيث سجل هدفين في مشاركتين فقط مع الفريق الاندلسي.

ويتصدر السنغالي ساديو ماني لائحة افضل اللاعبين الأفارقة في البطولات الأوروبية و المركز الخامس برصيد 8.05 نقطة بعد أن سجل ثلاثة اهداف و صنع هدفا في البطولة الإنجليزية.